PSV overweegt in de winterstop te oefenen tegen Karlsruher SC

Roger Schmidt haalt kletsnat pak met PSV: ‘Ik vond ons niet de mindere’

Trainer Roger Schmidt van PSV was donderdag na de 3-0 nederlaag van zijn ploeg tegen Real Sociedad niet hard voor de Eindhovense spelers, hoewel zij en hij letterlijk en figuurlijk een nat pak haalden in Spanje. ,,Wij waren niet de mindere vanavond”, zei de coach na afloop van de wedstrijd. ,,We hebben door fouten verloren. Voor de 1-0 staan we niet goed, bij de 2-0 lijdt Érick Gutiérrez zijn enige balverlies en na de rode kaart zijn we gezien.”

9 december