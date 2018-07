PSV pakt introductie van Alfa Romeo als nieuwe auto-partner groot aan

Op het parkeerterrein op De Herdgang was door de club een samenzijn georganiseerd, waarbij een aantal supporters de Alfa Romeo's 'voorreed' voor de nieuwe bezitters. In het bijzijn van meerdere tientallen supporters namen onder anderen Steven Bergwijn, Maxi Romero, Bart Ramselaar en ook algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV hun nieuwe bolide in ontvangst. Voor Driessen gaat het om een mega-sponsordeal, legt directeur François Driessen van het bedrijf uit. ,,Natuurlijk is er een zakelijk belang en zullen we dat altijd in het oog houden, maar dat ik supporter van de club ben heeft ook een rol gespeeld bij de besluitvorming", zegt hij. In april werd duidelijk dat Driessen bij PSV Mercedes zou opvolgen. Daarna volgde - om de tientallen auto's tijdig te kunnen afleveren - een forse klus.