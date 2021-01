PSV pakt nu gewoon 3 in plaats van 41 punten in Emmen

Schmidt vindt het goed genoeg dat PSV door is in het bekertoer­nooi: ‘Onze vierde wedstrijd in negen dagen’

20 januari Roger Schmidt was na de moeizame zege van PSV op FC Volendam tevreden. ,,Op basis van de tweede helft is het verdiend”, vond hij. ,,En dat het een moeilijke wedstrijd zou worden, dat had ik wel verwacht. De tegenstander was heel gemotiveerd en liet zien waarom ze er goed bij staan op het tweede niveau.”