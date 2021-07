PSV pakt ruime zege in eerste oefenduel van het seizoen

STATISTIEKEN 100 keer PSV in Oranje: Van Jan Hassink tot Cody Gakpo

21 juni Cody Gakpo maakte maandag tegen Noord-Macedonië zijn eerste minuten in het Nederlands elftal. Daarmee werd hij de honderdste speler die namens PSV in Oranje speelde. 95 jaar geleden, op 18 april 1926, was het Jan Hassink die de primeur had, in een met 4-2 verloren oefenduel met Duitsland. De ene PSV’er was succesvoller dan de andere in het Nederlands elftal.