PSV pakt ticket voor kampioensduel en kan zelf bepalen of het geldig is

Van Ginkel heeft nog drie benutte penalty's nodig voor evenaring ere­di­vi­sie­re­cord

8 april Marco van Ginkel benutte zaterdag zijn negende penalty voor PSV in dit seizoen en daarmee is hij drie rake strafschoppen verwijderd van een record van Ajacied Ray Clarke uit de jaren zeventig. Hij schoot voor Ajax in één voetbaljaar twaalf trappen van elf meter binnen.