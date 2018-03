PSV pakte nog nooit meer punten dan nu na 26 duels

Drie keer eerder kwam PSV op 68 punten uit in deze fase van het seizoen, na 26 duels. In de seizoenen 1985-1986, 1987-1988 en 2009-2010 had PSV hetzelfde aantal te pakken. De eerste twee keer werd PSV kampioen, de laatste keer volgde nog een gigantische inzinking en werd PSV derde. De ploeg leverde toen 14 van de 24 punten in de laatste 8 duels in. In 1986 en 1988 werd PSV wel kampioen.