PSV-partner GoodHabitz biedt via site van PSV tijdelijk online-cursussen aan

Veel mensen werken momenteel noodgedwongen thuis en een aantal werknemers kan tijdelijks zelfs niks betekenen voor de baas. GoodHabitz wil daar eenmalig op inspringen en particulieren de mogelijkheid bieden om via een speciaal PSV-platform een beroep te doen op de portefeuille met online-trainingen. ,,Onze dienstverlenging richt zich altijd op bedrijven, maar juist in deze periode wilden we ons op een andere manier onderscheiden”, zegt directeur Milan Hofmans. ,,Soms doen we dat met ons aanbod van trainingen, maar nu via deze actie. Meer dan honderdvijftig trainingen zijn toegankelijk voor PSV-supporters of andere geïnteresseerden.”

Vreemde taal

Commercieel directeur Frans Janssen is zeer te spreken over het initiatief van de PSV-partner. ,,Het voetbal ligt op dit moment stil en dat is uiteraard heel begrijpelijk, kijkend naar wat er in de wereld gebeurt. Desondanks willen we nu bij PSV onze maatschappelijke rol blijven spelen. Samen met onze Brainport-partners hebben we de afgelopen periode volop gebrainstormd en daar is een aantal ideeën uit voortgekomen, die nu via het nieuwe platform op onze website tot leven komen. Ook in een crisissituatie kunnen we bevestigen dat we meer dan een voetbalclub zijn en een bijdrage leveren aan de samenleving.” PSV plaatste op de eigen site bijvoorbeeld een oproep vanuit de zorg, die ieder deskundig en beschikbaar handje kan gebruiken. Een sponsor van de club (PHC) bezorgde in samenwerking met de club apparatuur bij ouderen, zodat ze met hun omgeving in contact kunnen blijven. Daarnaast steunt een aantal supporters van PSV via een actie Voedselbank Eindhoven. ,,Het is crisis, we moeten elkaar helpen”, vindt Jansen.