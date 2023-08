PSV plaatst zich in sfeervol Philips Stadion na royale zege op Rangers voor groepsfase Champions League

Met Jerdy Schouten in de basis in plaats van André Ramalho was de insteek van trainer Peter Bosz duidelijk: aangevallen moest er worden. Zo snel mogelijk het verschil maken, want het balbezit zou voor PSV zijn. Op een paar onzekere minuten na was dit ook het geval. De Eindhovenaren mochten het spel maken, Rangers loerde op de lange bal.

Joey Veerman en Luuk de Jong deelden de eerste speldenprikjes uit, maar de grootste kans was na een half uur spelen voor Ismael Saibari. Hij kwam vrij voor doelman Jack Butland, maar de Schotse keeper kon met zijn voet redden. Lang treuren hoefde de middenvelder niet, want uit de fraaie PSV-aanval die erop volgde, scoorde hij alsnog. De voorzet van Veerman was perfect, de kopbal van Saibari snoeihard en onhoudbaar: 1-0.

Sfeer fantastisch

Het Philips Stadion ontplofte, al kon het geluid dat van de supporters kwam bijna niet harder. Want de sfeer die er vanaf de aftrap heerste, was fantastisch. Vrijwel het complete publiek was in het rood gekleed en nauwelijks een minuut achter elkaar stil. Dat PSV direct na rust duidelijk maakte dat het de wedstrijd heel snel wilde beslissen, maakte dat er natuurlijk zeker niet minder op.

Saibari was het opnieuw die het publiek nog geen tien minuten na rust weer op de banken liet staan. De aanval die aan de goal voorafging was al fraai, het afmaken koelbloedig. Via Jordan Teze kwam de bal bij De Jong, die op maat teruglegde op Saibari. De uitblinkende middenvelder twijfelde niet: 2-0.

Heel even leek het nog spannend te worden, toen James Tavernier vanuit het niets na iets meer dan een uur spelen de 2-1 binnen werkte. Het bleek het enige Eindhovense schoonheidsfoutje. Want langer dan twee minuten had PSV niet nodig om orde op zaken te stellen. En wie anders dan Luuk de Jong, in zijn 250ste wedstrijd, kopte de 3-1 binnen.

Volksfeest

Het kon niet meer mis, dat voelde het publiek ook wel. En toen Joey Veerman iets meer dan tien minuten voor tijd ook nog eens de 4-1 binnen schoot, barstte het volksfeest helemaal los. Een hele rare terugspeelbal van Connor Goldson zorgde voor de kers op de taart: 5-1. Voor het eerst in vijf jaar staat PSV weer in de groepsfase van de Champions League en dat willen ze weten in Eindhoven.

Volledig scherm Een welverdiende ereronde voor de PSV'ers: na vijf jaar is er weer Champions League-voetbal in Eindhoven. © ANP

Volledig scherm Een geweldige avond voor PSV: 5-1! © ANP

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft PSV gaat naar de Champions League! PSV plaatst zich voor het eerst sinds 2018 voor de Champions League! Het matige Rangers wordt nu wel opgerold: 5-1.



- Saibari een brok dynamiek vanavond

- Teze zéér sterk

- Schouten straalt

- Een kleine 40 miljoen aan inkomsten bijna zeker

- PSV rolt prima door een lastige zomer — Rik Elfrink (@RikElfrink) August 30, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Gele kaart voor Malik Tillman Johan Bakayoko wordt vervangen door Malik Tillman Ismael Saibari wordt vervangen door Yorbe Vertessen Rabbi Matondo wordt vervangen door Ryan Jack Gele kaart voor Shurandy Sambo Dit is wel heel dom. Sambo laat zich provoceren. Volledig onnodig met een 5-1 voorsprong. Gele kaart voor James Tavernier Gele kaart voor Rabbi Matondo Jordan Teze wordt vervangen door Shurandy Sambo Olivier Boscagli wordt vervangen door Guus Til 5-1 Eigen doelpunt van Connor Goldson! Nou, dit is wel een heel knullige kers op de taart. Achterin gaat het volledig mis bij Rangers. Goldson speelt de bal slecht terug en ziet de bal in zijn eigen doel verdwijnen. 5-1! 4-1 GOAL van Joey Veerman! Het is beslist. PSV heeft het ticket voor de groepsfase van de Champions League zo goed als binnen. Veerman schuift de bal van een meter of tien binnen. Wat een actie van Matondo! Hij is zo drie man voorbij en schiet op de paal. Goed verdedigd van Teze, als Matondo alleen op Benitez af lijkt te kunnen. Bakayoko draait de bal naar de verre hoek, maar Butland heeft een hele fraaie redding in huis. Noa Lang wordt vervangen door André Ramalho 3-1 GOAL van Luuk de Jong! Twee minuten, meer heeft PSV niet nodig om de voorsprong weer twee te maken. Wie anders dan Luuk de Jong kopt de 3-1 binnen. 2-1 GOAL van James Tavernier! Maakt Rangers het toch nog spannend. Totaal uit het niets valt de 2-1. Cyriel Dessers wordt vervangen door Sam Lammers Nicolas Raskin wordt vervangen door Danilo

