PSV plant in januari trainingskamp in Spanje

Tussen 4 en 10 januari verblijven de Eindhovenaren in Zuid-Spanje en ze spelen daar ook een oefenduel. De tegenstander is nog niet bekend. Nu er wordt doorgespeeld in de competitie kan PSV de plannen om een trainingsstage te beleggen gewoon doorzetten. De club had ook een optie in Portugal, maar heeft dus gekozen voor Marbella.