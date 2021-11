PSV pleit voor onafhankelijke keuring van stadions

Namens PSV is veiligheidsmanager Marc van de Laar degene die heeft gereageerd. Deze week ontvingen alle 34 clubs in het betaald voetbal een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken met de oproep om het eigen stadion zo snel mogelijk te keuren. Dit kan ook door de eigen bouwer gebeuren, iets wat bijvoorbeeld ook PSV voor het eind dit jaar laat doen. De Eindhovense club wil van dat systeem af. ,,Wij laten ons stadion wel grondig keuren, we hopen dat het tegen het einde van dit jaar is afgerond, maar dit is een systeem waarbij de bouwer zelf zijn eigen stadion kan keuren”, zegt Van de Laar tegen de NOS. ,,Het is zeg maar de slager die zijn eigen vlees keurt. Daarmee voorkom je niet wat er bij FC Twente, AZ en NEC is gebeurd.