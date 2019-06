PSV polst aanvallers, maar moet wachten tot deals Lozano en/of Bergwijn definitief zijn

Of er snel duidelijkheid komt over de verkoop van Hirving Lozano en/of Steven Bergwijn is nog afwachten. Beide spelers hebben meerdere ijzers in het vuur en het is afwachten welke voor hen geschikte partij in zee gaat met PSV, dat voor beide aanvallers vele tientallen miljoenen euro's verlangt. Voor Lozano geldt dat hij nu nog herstellende is na een knieblessure. Bergwijn is net terug van de Nations League-campagne met Oranje. Voordat PSV eventueel nieuwe en dure aanvallers aantrekt, moet er eerst duidelijkheid zijn over het vertrek van een van de huidige spelers. Ook is het nog altijd de vraag wat Arjen Robben van plan is.