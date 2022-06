PSV praat met deze talentvolle verdediger over een snelle overstap naar Eindhoven

Om de groep in aantallen en kwalitatief toch op peil te houden, bekijken de Eindhovenaren de mogelijkheden om een rechtsback aan de ploeg toe te voegen. Momenteel heeft de club een speler op de radar die in Engeland nog niet écht is doorgebroken. PSV spreekt dezer dagen met de 20-jarige Ki-Jana Hoever over een mogelijke overstap naar het Philips Stadion. Het 20-jarige talent ging vanuit de Ajax-opleiding op 16-jarige leeftijd naar Liverpool (in 2018) en haalde daar wel het eerste elftal, maar kon niet doorstoten naar de basis. Hij speelde als jeugdinternational in alle vertegenwoordigende Oranje-elftallen, tot aan Jong Oranje toe.