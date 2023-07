PSV presenteert Pepi, die meteen handtekeningen kan uitdelen en daarna goals moet gaan maken: ‘Het was een lange reis’

PSV laat 15-jarige spits al meetrainen bij Jong PSV, ook andere talenten krijgen kans

PSV schuift voorlopig een aantal jonge spelers uit de eigen opleiding door naar de trainingen van Jong PSV, het beloftenelftal dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. Wat het meest in het oog springt, is dat de 15-jarige spits Sami Bouhoudane voorlopig al bij de ploeg van Adil Ramzi aansluit. Daar is eind vorige week een klap op gegeven.