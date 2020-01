PSV presenteert Ricardo Rodríguez: ‘Ik wil er zondag meteen staan’

De Zwitser moet nog toestemming van de Italiaanse voetbalbond hebben om te kunnen spelen. Verwacht wordt dat dit in orde komt, zo stelde zijn management. Rodríguez maakte op de training een goede indruk, volgens trainer Ernest Faber van PSV. ,,We gaan nu kijken of we al het papierwerk in orde kunnen maken. Daarnaast zullen we kijken hoe hij uit de training is gekomen. Hij heeft vandaag in ieder geval mee kunnen doen en morgen is er nog een training voor de wedstrijd tegen Ajax.”