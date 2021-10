PSV presteert onder de maat onder Schmidt

VIDEO Schmidt ziet thuiswed­strijd tegen AS Monaco voor PSV als spring­plank: ‘Met winst goede kans op overwinte­ring’

20 oktober Roger Schmidt ziet de derde groepswedstrijd in de Europa League voor PSV als een cruciale. Donderdag in het Philips Stadion winnen tegen AS Monaco kan een springplank zijn naar overwintering in de Europa League, denkt hij. ,,Dan vergroten we in ieder geval onze kans aanzienlijk”, aldus de coach.