PSV presteert onder de maat onder trainer Roger Schmidt en zit in een meer dan zorgelijke dip

Video PSV haakt na taxatie­fout en gebrekkige afwerking niet aan bij ‘polonaise Hollandai­se’

22 oktober PSV had AS Monaco donderdagavond na rust in de tang, maar had wederom te veel moeite om tot scoren te komen. In extremis brachten de Monegasken de ploeg van Roger Schmidt een dolksteek toe en bedierven ze de coëfficiëntenpolonaise van de eredivisieploegen die dit seizoen buiten de landsgrenzen actief zijn.