PSV prikkelt nu al met nieuwe coach Schmidt en kiest voor voetbalinhoud

Video John de Jong en Schmidt sparren nu al intensief over PS­V-selectie: ‘Hij was al bij Ajax-PSV’

11 maart Technisch manager John de Jong en de aanstaande PSV-trainer Roger Schmidt (52) sparren momenteel al intensief over de toekomstige PSV-selectie. Dat zei De Jong in reactie op de aanstelling van de Duitser, die woensdag bekend is gemaakt. ,,Hij was al bij Ajax-PSV in februari”, zei De Jong.