PSV probeert defensie te stutten en moet vrezen voor transfervrij vertrek Pereiro

PSV krijgt al geruime tijd opvallend veel tegengoals en worstelde in de tweede helft van 2019 onder meer links achterin. Het vertrek van Angeliño heeft diepe sporen nagelaten, zoveel is duidelijk. Zijn landgenoot Toni Lato is inmiddels vertrokken en ploeggenoot Olivier Boscagli voldoet op dit moment voor een basisplek nog niet aan de door PSV gestelde eisen. De situatie was in december zo ernstig dat trainer Ernest Faber de meest stabiele kracht in de verdediging - Nick Viergever - weghaalde uit het centrum en de afgelopen twee duels op de vleugel posteerde.

EK

Het profiel van Rodriguez past precies bij wat PSV voor ogen heeft, maar zijn situatie bij AC Milan doet wel vragen rijzen. Door een gebrek aan speeltijd lijken zijn kansen voor het EK te verdampen en via speeltijd bij PSV kan de verdediger in beeld blijven bij de nationale ploeg. In 2017 vertrok Rodríguez vanuit VfL Wolfsburg naar Italië. In zijn eerste seizoen in Milaan kwam de 71-voudig international nog regelmatig aan bod, maar daarna ging het bergafwaarts en hij mag nu vertrekken. Naast PSV hebben ook andere clubs geïnformeerd en het is dus afwachten wat er gebeurt. Noch PSV, noch de zaakwaarnemer van Rodriguez wilde gisteren inhoudelijk reageren op de stand van zaken.

Pereiro