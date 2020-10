PSV probeert er ondanks alles het beste van te maken op Cyprus

Heel PSV was de afgelopen weken al in de ban van het coronavirus. Gistermorgen bereikte de situatie bij de club in aanloop naar het uitduel met Omonia Nicosia van donderdagavond een nieuw kookpunt. Na de verplichte corona-testronde was al gebleken dat ook Nick Viergever met het virus is besmet en in het al ronkende vliegtuig kwam de volgende jobstijding. Eran Zahavi en Jordan Teze mochten van de Cypriotische overheid het eiland niet betreden.