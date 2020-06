PSV-prominenten verrassen Eindhovense ouderen met bezoek via hoogwerker

Willy van de Kerkhof startte al in de morgen en sprak met bewoners van Vitalis Berckelhof in Tongelre. Daarna was het de beurt aan Luc Nilis en Berry van Aerle, die in het centrum van Eindhoven bij Vitalis Vonderhof enkele honderden bewoners verrasten. Ze hadden de in 1988 door PSV gewonnen Europa Cup 1 bij zich en gingen buiten met behulp van een hoogwerker alle etages van het gebouw af.

Later in de middag was het nog de beurt aan Jan Heintze, die net als het andere trio grote verdiensten heeft voor PSV en nog veel fans heeft. Het bezoek zorgde voor leven in de brouwerij en een positieve sfeer, nadat de corona-periode in de verpleeghuizen de afgelopen maanden voor veel verdriet en eenzaamheid zorgde.

Volledig scherm Berry van Aerle verrast ouderen in Eindhoven met een hoogwerker. © ED

Hart onder de riem

Philips organiseerde de actie om de bewoners van de verpleeghuizen een hart onder de riem te steken. ,,Samen met PSV zetten we ons in om nensen in de Brainport-omgeving te helpen waar we dat kunnen”, zegt Guus Pennings, manager brand & sponsorships bij Philips. ,,De verrassingsbezoeken organiseerden we om mensen die zwaar in deze gezondheiscrisis zijn getroffen een hart onder de riem te steken. Dat sluit aan op onze missie om het leven van mensen te verbeteren.”

