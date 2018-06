PSV promoveert in Gambia naar de eredivisie

Voorheen heette de ploeg Kexx United, maar met deze tenues was het volgens de coach logisch dat de ploeg ook de naam van PSV zou hebben. De promotie werd in Afrika door de mannen van Van Sawaneh uitbundig gevierd. ,,Geweldig dat het ons is gelukt", liet hij maandag weten. ,,We zijn dan wel geen kampioen geworden, maar wel bij de eerste vier (in een competitie van veertien ploegen, red.) geëindigd en hebben het daardoor afgedwongen. We hopen de clubkleuren van PSV ook komend seizoen in ons land waardig te vertegenwoordigen."