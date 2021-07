PSV raakt langzaam maar zeker weer compleet

Donyell Malen en Denzel Dumfries melden zich in principe op 19 juli, tenzij ze een transfer hebben gemaakt of de onderhandelingen daarover in een dusdanig stadium zijn dat een transfer redelijkerwijze te verwachten is. In dat geval blijven ze nog iets langer weg. Is er geen uitzicht op een snelle overgang naar een buitenlandse club, dan traint PSV hen weer op.