PSV raakt opnieuw de kluts kwijt in Heerenveen

PSV had zondagmiddag in Friesland helemaal niks te vrezen van sc Heerenveen en toch ging het voor de Eindhovenaren wéér mis. De ploeg van Roger Schmidt domineerde in het eerste uur en kreeg een serie kansen waar de ploeg vooraf voor getekend zou hebben. Daarvan ging er maar eentje in: Carlos Vinícius scoorde voor rust.

Dat had hij twee keer vaker kunnen doen, want de Braziliaan kreeg nog twee keer een honderd procent kans. Ook Philipp Mwene, Olivier Boscagli en Armindo Bruma hadden de wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion eerder in het slot kunnen en moeten leggen voor PSV.

Wat sc Heerenveen daar tegenover kon zetten? Vrijwel niets. Na rust domineerde PSV lang net zoals in de eerste helft, maar kwam toch de 1-1 op het bord. André Ramalho greep niet in bij een uitbraak en daarnaast zag keeper Joël Drommel er niet goed uit voordat invaller Rami al Hajj scoorde. Drommel had de bal naar de zijkant kunnen tikken, maar sloeg de bal voor de voeten van de tegenstander.

Wéér liet PSV daardoor totaal onnodig punten liggen in Zuid-Friesland, iets wat ook vorig jaar bijvoorbeeld gebeurde. De ploeg heeft in Heerenveen al tien jaar niet weten te winnen en daar komt nu weer een lange periode bij. Een verrassing is het op basis van de statistieken niet te noemen, maar op basis van de wedstrijd was het dat wel. Maar wie de kansen niet benut, weet op basis van de voetbalwetten dat er aan de andere kant vaak eentje valt. Zo geschiedde ook in Heerenveen en wat PSV na de 1-1 ook probeerde, de bal ging er niet meer in. Bruma kreeg in de slotfase nog de beste kans, maar stuitte op Xavier Mous. Daarna kon ook Heerenveen de winnende nog maken, maar dat lukte eveneens niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.