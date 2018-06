PSV rekent niet meer op pechvogel Van Ginkel en is op zoek naar nieuwe middenvelder

De 25-jarige aanvoerder van vorig seizoen kampt wederom met knieklachten, iets wat hem al jaren achtervolgt. In overleg met Chelsea, zijn eigenaar, bepaalt hij de vervolgstappen en daarbij is een operatie van zijn rechterknie een scenario. Van Ginkel beleefde vorig seizoen met PSV een succesvol jaar en werd kampioen, maar moest in de slotfase van de competitie al verstek laten gaan.

Inmiddels is duidelijk dat Van Ginkel opnieuw met serieuze fysieke problemen kampt. Verhalen dat Fenerbahçe voor hem in de race is, zijn daarom als onzinnig te betitelen. Trainer Phillip Cocu is immers op de hoogte van de problematiek rond Van Ginkel.