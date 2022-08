PSV rekent ondanks sluimerende interesse Manchester United op goede en gefocuste Gakpo tegen Rangers

Jong PSV wil Willem II op hoog niveau in de Keuken Kampioen Divisie goed partij bieden

Voor Jong PSV begint vrijdagavond de competitie in de Keuken Kampioen Divisie en de beloftenploeg van trainer Adil Ramzi treft meteen een van de kampioenskandidaten. Willem II is in Tilburg de tegenstander in een wedstrijd waar de beloften weken naar uit hebben gekeken.

4 augustus