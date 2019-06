PSV rekent op gevaar van de nieuwe Bruma: ‘Er was al lang contact, dat geeft vertrouwen’

Met het liedje waarmee supporters van PSV in het verleden hun waardering voor Jeffrey Bruma lieten blijken, begroette de Eindhovense club gisteren via sociale media de Portugese Bruma. ,,Wij zijn niet bang, want Bruma is erbij”, is in Eindhoven een bekend deuntje. Wordt het de nieuwe goaltune voor de Portugees international? Bruma kende de voorgeschiedenis met in de hoofdrol Jeffrey Bruma niet, maar kon lachen om de boodschap achter de songtekst.