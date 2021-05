PSV rekent op langer verblijf van keeper Yvon Mvogo

Goalie Yvon Mvogo keepte dit seizoen 43 officiële wedstrijden voor PSV en in april leek hij mogelijk terug te keren naar RB Leipzig. Die kans is de afgelopen weken een stuk kleiner geworden, omdat de Duitse club langer doorgaat met huidig doelman Péter Gulácsi.

PSV rekent erop dat de voor twee seizoenen gehuurde Mvogo gewoon in Eindhoven blijft en dat Leipzig een vorig jaar bedongen terugroep-optie niet inroept.

Mvogo

,,Het zou verrassend zijn als Leipzig hem nu nog terughaalt”, zegt trainer Roger Schmidt over de 26-jarige Mvogo, die met Zwitserland aan het EK gaat meedoen. ,,Ze wilden de clausule namelijk voor het geval hun huidige eerste doelman zou vertrekken. Nu dat niet meer het geval is, is de situatie veranderd. Ik weet niet hoelang de clausule van Leipzig nog loopt, maar ik denk dat we normaal gesproken met Yvon en Joël Drommel het seizoen ingaan. We hebben een lang seizoen dat eraan komt en voor hen allebei is de concurrentie-situatie goed.”

Drommel

Drommel is een heel talentvolle keeper, vindt Schmidt. ,,Voor PSV en misschien ook voor Oranje, later. We hadden de kans om hem te halen en waren eerst ook nog niet zeker of Yvon zou blijven. Dus wilden we hem nu aantrekken. Yvon heeft dit seizoen veel meer gespeeld dan in de drie jaar hiervoor en had die tijd nodig. Hij heeft het in mijn ogen goed gedaan.”

Derde keepers bij PSV zijn nu Vincent Müller en Maxime Delanghe. Delanghe is waarschijnlijk in september weer helemaal fit. Bij Jong PSV zal Müller in principe blijven keepen. Ook het jonge talent Kjell Peersman (16) is afgelopen week al meegegaan met de selectie.