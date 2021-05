PSV rekent op langer verblijf van Noni Madueke en wil ruimte voor hem creëren

Roger Schmidt vindt dat PSV het op zeventig procent wilde doen: ‘Als je denkt dat dat kan, dan is het lastig’

2 mei Trainer Roger Schmidt was zondagavond na afloop van de voor PSV teleurstellende exercitie tegen sc Heerenveen hard voor zijn ploeg. In de rust greep hij hard in omdat de wedstrijd vroeg om meer diepte en snelheid in zijn formatie. Of hij de druk na een 2-2 gelijkspel voelt toenemen? ,,Die is er altijd.”