PSV rekent volgend jaar gewoon op Zahavi, die tegen zijn voormalige club kan spelen

Als Eran Zahavi deze winter bij PSV blijft, stuit hij dit seizoen nog op een van zijn vroegere clubs. De verwachting is momenteel dat de spits in de loop van januari weer aansluit bij de Eindhovenaren.

Met het Israëlische Maccabi Tel Aviv kwam gisteren zeker niet de meest lastige Europese opdracht voor PSV uit de ballenbak bij de UEFA. Op 17 februari volgend jaar komt de nummer vijf van de Ligat Ha’Al, zoals de hoogste voetbalafdeling in Israël heet, naar Eindhoven. Een week later gaat PSV naar de Israëlische metropool.

Teleurstelling

De winnaar van de tweestrijd gaat naar de laatste zestien van het toernooi om de Conference League, waar PSV dit seizoen toe veroordeeld is vanwege de uitschakeling in de Europa League van vorige week donderdag. De Eindhovenaren verwerkten zondagavond de teleurstelling en wonnen bij NEC en willen nu zo ver mogelijk komen in het derde toernooi van de UEFA.

Dat gebeurt normaal gesproken met Eran Zahavi, die tussen 2013 en 2016 voor Maccabi uitkwam. De spits is momenteel geblesseerd en kreeg in het weekend opnieuw te maken met vervelende privé-omstandigheden. In zijn woning in Amsterdam werd ingebroken. Het verleidde Israëlische media tot speculaties, die in Nederland uit het verband werden gerukt.

Geen aftocht

Berichten dat Zahavi deze winter wil vertrekken bij PSV zijn vooralsnog nergens op gebaseerd en niet geverifieerd. Zijn contract loopt in juli af maar bij PSV heeft niemand iets vernomen over een aftocht van de nummer zeven, die eerder dit jaar ook al met een woningoverval werd geconfronteerd. Daarbij was zijn gezin aanwezig, terwijl Zahavi zelf op het punt stond om met PSV een wedstrijd te spelen tegen Willem II.

Zahavi herstelt buiten Nederland van een knieprobleem en naar verwachting is hij in de loop van januari weer inzetbaar. Hij is niet geopereerd aan zijn blessure, die hij opliep tijdens een interland met het Israëlische nationale elftal. Via rust en speciale trainingen wil hij begin volgend jaar weer op een goed niveau terugkomen.