PSV rekent zich nog lang niet rijk

PSV en Ajax hadden de rest van de eredivisie in de houdgreep, was de algemene opinie in de winterstop. Wie naar de ranglijst kijkt, ziet nog steeds een extreme overheersing. Toch is de afgelopen twee duels opnieuw gebleken dat het gevaarlijk blijft om de competitieresultaten van een halfjaar als maatstaf voor de toekomst te nemen. En wie dacht dat PSV vorige week in de slotfase in Emmen alle kampioensaspiraties kon begraven, kwam eveneens bedrogen uit. Het verschil met Ajax is niet nul, maar vijf punten. PSV kan zich weer een missertje extra veroorloven. De ploeg heeft nu ook verreweg de minste tegengoals geïncasseerd en won op Emmen-uit na de ‘slechte wedstrijden’.