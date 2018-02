PSV rolde rode loper uit voor Lumor, die ineens niet kwam opdagen

Er waren al eigen camerateams opgetrommeld om beelden te maken en er was intern bovendien driftig nagedacht over de manier waarop Lumor gepresenteerd zou worden. Dat zou onder meer gebeuren via tweets met een kritische supporter van PSV. De rode loper lag uit, maar Lumor kwam ineens niet opdagen.

Werkelijk op het allerlaatste moment is de transfer van de Ghanees afgeketst. Lumor stapte niet op de vlucht naar Eindhoven, maar bleef in Portugal en tekende tot verbijstering van PSV een contract bij Sporting Lissabon. De vliegtickets waren al geboekt en hij zou worden gehaald vanaf de luchthaven. Lumor was persoonlijk volledig rond met PSV en de laatste details zouden in Eindhoven geregeld worden. Ook met zijn club Portimonense was PSV er mondeling uit.

Er was bij PSV ook voorzien in een scenario waarin Lumor vertraging zou hebben en alles niet voor Feyenoord-PSV afgewerkt kon worden. In dat geval zou een directielid achterblijven en niet naar de bekertopper tussen de twee nationale topteams kunnen.