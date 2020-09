PSV schaalt op en gaat per duel bijna 9.000 toeschouwers toelaten in Philips Stadion

PSV gaat de komende drie thuisduels in de eredivisie bijna 9.000 mensen toelaten in het Philips Stadion. Dat heeft de clubleiding besloten in overleg met alle officiële instanties, waaronder de veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. ,,We zijn wat betreft het toeschouwersaantal conservatief begonnen en rekken nu het aantal iets op”, zegt commercieel directeur Frans Janssen over deze stap. ,,Alle geldende veiligheidsnormen konden en kunnen we nakomen.”

De club liet in het eerste thuisduel met FC Emmen ongeveer 2.000 mensen minder toe in het Philips Stadion. Er zijn door het nieuwe besluit voor seizoenkaarthouders meerdere duizenden toegangstickets te verkrijgen, hebben ze per mail te horen gekregen. Aanstaande maandag kunnen zij zich online bij PSV melden voor de 6.000 kaarten die extra ter beschikking zijn gekomen. Vanaf 9.30 gaat de digitale wachtrij op de website van PSV open en om 10.00 start de werkelijke uitgifte via de webshop. Als sprake is van massale toeloop, is het ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Ruimte

Janssen stipt aan dat er in het thuisduel met FC Emmen in een aantal vakken nog veel ruimte was. Meer ruimte dan noodzakelijk in de huidige 1.5 metersamenleving. ,,We zijn heel voorzichtig geweest bij de eerste wedstrijden en na de evaluatie van de wedstrijden tegen Vitesse (oefenduel) en FC Emmen (eredivisie) was de conclusie met alle instanties dat onze supporters zich goed aan de geldende regels hebben gehouden. Bij de 2-1 tegen FC Emmen werd in een paar vakken door enkele mensen iets te enthousiast gejuicht. Dat is een aandachtspunt.”

De stap vooruit is besproken met de gemeente Eindhoven en de veiligheidsregio. Janssen is niet bang voor negatieve reacties, nu de oplopende coronacijfers voor bezorgdheid in de samenleving zorgen. ,,Alles gebeurt binnen de geldende richtlijnen. In de wedstrijden tegen Vitesse en FC Emmen hebben de supporters van PSV laten zien dat ze zich aan de regels kunnen conformeren. Dat was voor ons de reden om het initiatief te nemen om deze volgende stap