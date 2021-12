PSV schenkt Richard Ledezma alle vertrouwen met nieuw contract

Jong PSV heeft blikvanger Bakayoko en keeper Delanghe in de selectie tegen Telstar

Jong PSV staat vrijdag voor de laatste opdracht van 2021 en neemt vanuit de A-selectie goalie Maxime Delanghe mee. De 20-jarige goalie krijgt dit seizoen de tijd om ervaring op te doen in de Keuken Kampioen Divisie en doet dat naar behoren. Delanghe was nog niet foutloos, maar is wel al regelmatig belangrijk voor Jong PSV.

16 december