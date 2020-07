PSV scherpt corona-protocol aan en speelt geen oefenduel meer als tegenstanders en eigen spelers niet zijn getest

PSV geeft in een reactie aan dat het nu geen verplichting is om spelers voor oefenduels te laten testen, maar heeft in overleg met medici tóch besloten om dit als voorwaarde te stellen. Het besluit is genomen in overleg met de medische staf van PSV en microbioloog Jan Kluytmans van het Amphia Ziekenhuis in Breda.



De Eindhovenaren melden ook dat de oplopende corona-cijfers onder jongeren meegenomen zijn in de afweging die is gemaakt. ,,Op de korte termijn is dat vervelend, maar het is beter om het nu bij te stellen”, aldus een woordvoerder.