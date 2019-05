PSV schoof deze week aan bij gesprekken over ‘BeNeLiga’

Op Belgisch initiatief zijn vertegenwoordigers van een aantal Belgische en Nederlandse grote clubs deze week aangesloten bij een overleg over de zogeheten ‘BeNeLiga’. Daarbij waren ook bondsofficials aanwezig. Vanuit Nederland waren onder meer PSV, Ajax en Feyenoord met vertegenwoordigers van de partij. Over een toekomstig samengaan van de hoogste Belgische en Nederlandse afdeling is al vaak nagedacht.

Onder meer oud-voorzitter Harry van Raaij van PSV zag in het verleden in krachtenbundeling een mogelijkheid om de slagkracht in Europa te vergroten. Veel concrete afspraken die op korte termijn tot iets kunnen of zullen leiden, zijn niet gemaakt.

De tv-contracten in België lopen volgend jaar af en dat was nu een van de hoofdredenen voor de invitatie voor de Nederlandse clubs. Tot en met seizoen 2023-2024 liggen de Europese competities in de plooi door de Champions League-contracten. Over de periode daarna hebben de clubs gefilosofeerd, met de ‘BeNeLiga’ als ‘interessante denkrichting’ en stip aan de horizon, zo kenschetsen betrokkenen de gesprekken. De tv-contracten in Nederland lopen nog tot en met seizoen 2024-2025 en dat is mogelijk een belemmerende factor om op middellange termijn tot een vergaande samenwerking te komen.

Het belang om bij gesprekken aan te sluiten is voor PSV groot, vinden de beleidsbepalers in Eindhoven. Enerzijds omdat de club een uitnodiging vanuit de top van het Belgische voetbal simpelweg uit beleefdheid aanneemt en anderzijds omdat PSV het van belang vindt om goed na te denken over het toekomstige voetballandschap.

Atlantic League