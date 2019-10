PSV scoort voor het eerst in 11 jaar in drie officiële duels op rij niet

Pechvogel Thomas schuldbe­wust: ‘Het was 100% rood’

27 oktober In positieve zin was PSV - AZ de wedstrijd van Myron Boadu. In negatieve zin die van Ryan Thomas. De Nieuw-Zeelander (24) maakte na een lang revalidatieproces zijn basisdebuut, maar kon na een minuut of twintig al douchen. De middenvelder was schuldbewust.