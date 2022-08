PSV-selectie door verdwaalde vogel vertraagd richting Monaco

LAATSTE TEST Dit wordt na weken van voorberei­ding voorlopig de basis van het nieuwe PSV

PSV-Real Betis staat zaterdagavond in het Philips Stadion in het teken van de terugkeer van het Mexicaanse fenomeen Andrés Guardado. Minstens zo interessant is ook de actualiteit, want voor PSV is het de allerlaatste mogelijkheid om een serieuze test uit te voeren.

23 juli