'PSV-shirtdeal is hét bewijs van eendracht in de regio'

Via het geld van vijf topbedrijven prijkt de komende jaren de naam 'Metropoolregio Brainport Eindhoven' op het shirt van PSV. Na de bijdragen van Jumbo, ASML, Philips, VDL en High Tech Campus Eindhoven is het dossier 'shirtsponsor' echter niet in de bureaulades in het Philips Stadion verdwenen. ,,Het is een oneindig concept", stelt algemeen directeur Toon Gerbrands. ,,Er kunnen namelijk nieuwe bedrijven bij komen." De kans dat dat gebeurt, is groot. Nu leggen de bedrijven nog allemaal hetzelfde in, maar dat hoeft in de toekomst niet zo te zijn.

NXP en DAF

PSV haalt er de komende drie jaar voorlopig zeker vijf miljoen euro per jaar mee op, terwijl ook de achterkant (Energiedirect.nl) en mouw (Philips) van het shirt al zijn verkocht. Het is voor de club hopen op meer, waarbij bijvoorbeeld opvalt dat NXP en DAF nu niet meedoen. Beide grote bedrijven gelden als belangrijke spelers in de Brainport-regio, maar vonden dat geen reden om aan het nieuwe sponsorconcept van PSV mee te werken. Naar verluidt zagen Amerikaanse beleidsbepalers niets in het plan. De partijen die wel betrokken zijn werkten gisteren trots mee aan een presentatie in het Philips Stadion, waarbij uitleg over de naam op het shirt werd gegeven. Waarom moest het woord 'Metropoolregio' er nou eigenlijk bij? Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven legde dat in zijn hoedanigheid van voorzitter van Stichting Brainport uit. ,,Daarmee stralen we uit dat ook de omliggende gemeenten erbij horen", zei hij. Het gaat dus niet om Eindhoven alleen, maar ook om de agglomeratie.

Stadsmarketeer Peter Kentie vindt de samenwerking een bewijs van 'onconventioneel denken'. ,,Op deze manier de Brainport-regio neerzetten, is echt heel bijzonder. Het gebeurt in de sponsorwereld weleens dat gebieden toeristisch worden gepromoot, maar hier gaat het echt om een zakelijk merk voor een regio." De internationale uitstraling van PSV wordt volgens hem nu gekoppeld aan een wereld die behoefte heeft aan meer exposure. ,,Het gaat om bedrijven met PSV in het hart en ze kunnen door de koppeling van technologie en design aan topvoetbal nu ook hun boodschap vertellen."