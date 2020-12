PSV slaat belangrijke slag en gaat langer door met Cody Gakpo

Roger Schmidt over FC Twen­te-PS­V: ‘Na de 1-1 werd het een heel andere wedstrijd’

22 november Trainer Roger Schmidt van PSV vond dat zijn elftal zondag tegen FC Twente een uur scherp, dominant en agressief was. Daarna zakte het team weg en verspeelde PSV door een 1-1 eindstand onnodig punten. Hoe kan dat? ,,We hadden het voor rust al moeten beslissen”, vond hij. ,,Bij ons is alles nog niet honderd procent. Het is geen excuus, maar spelers moeten elkaar nog beter leren kennen bijvoorbeeld. Daarnaast was een aantal van hen geen hele wedstrijd honderd procent vandaag.”