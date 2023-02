PSV slaat belangrijke slag en heeft ‘coming man’ Bakayoko via een nieuw contract langer aan boord

Vijf vragen en antwoorden over de veiligheid bij een bezoek aan een wedstrijd van PSV in het Philips Stadion

EINDHOVN - In het uitvak in het Philips Stadion mag voor onbepaalde tijd maar de helft van het nu toegestane aantal bezoekers naar binnen, maakte PSV dinsdag bekend. In totaal mogen de komende periode maximaal 770 supporters van de bezoekende club hun team aanmoedigen. Een situatie die nogal wat vragen oproept.