PSV slaat in verlicht spookhuis eerste Europese slag

22 september PSV heeft doelman Mark Spenkelink aangetrokken voor een plek bij Jong PSV. De 23-jarige keeper sluit per direct aan bij de selectie van trainer Peter Uneken. Spenkelink heeft in Nederland gekeept voor FC Twente en Go Ahead Eagles en verbleef afgelopen seizoen in Zweden. Daar maakte hij voor Karlstad BK, dat uitkomt op het tweede niveau, in het bekertoernooi zijn debuut in het betaald voetbal.