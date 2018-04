PSV slaat slag met nieuwe rugsponsor: GoodHabitz

Via PSV wil de marktleider de eigen naamsbekendheid versterken en GoodHabitz zet met de sponsoring ook de internationale ambities kracht bij. Na een jaar als rugsponsor blijft de onderneming nog minstens drie jaar partner van PSV. Vanaf 2019 gaat energiedirect.nl van de borst naar de rug van het PSV-shirt en de club zoekt nog een nieuwe hoofdsponsor per die datum. Janssen is uiteraard content met de nieuwe geldschieter. ,,Een bedrijf dat net als Philips in Eindhoven kleinschalig is gestart en daarna hard gegroeid is. De ambities zijn groot en bij ons en GoodHabitz is er het geloof dat PSV daarin een rol kan spelen. We gaan er alles aan doen om het vertrouwen waar te maken. De samenwerking past perfect bij onze strategie om een belangrijke rol te spelen binnen deze economisch sterke regio."

Van Nistelrooij

GoodHabitz is ook actief in het buitenland en heeft inmiddels vestigingen in Engeland, Frankrijk, Spanje en Duitsland en wil daarnaast in België groeien. Vele tientallen werknemers zijn buiten ons land al werkzaam bij het jonge bedrijf, waarvan Maarten Franken algemeen directeur is. ,,We zochten naar een manier om onze naamsbekendheid te vergroten en hebben besloten er bij PSV vol voor te gaan. Voor ons is dit een prachtige stap, waarbij we als Eindhovense onderneming onze naam mogen verbinden aan een mondiaal bekende club." Voormalig topspits Ruud van Nistelrooij wordt betrokken bij de samenwerking tussen PSV en GoodHabitz. Franken is onder de indruk van de manier waarop hij zich in januari in de Verenigde Staten bij een congres manifesteerde. ,,Het blijft iets bijzonders hoe bekend PSV in de wereld is. Als het in het buitenland gaat over Eindhoven, hebben veel mensen het vrijwel direct over PSV. We zijn trots dat een oud-speler als Ruud zich op deze manier aan ons wil verbinden."