PSV slaat toe na 'de nacht van Guti', vandaag ook presentatie Behich

Van Bommel na winst op BATE: 'Zou mooi zijn als we nog veel punten kunnen sprokkelen'

30 augustus PSV moest woensdagavond in eerste instantie winnen van BATE Borisov, maar Mark van Bommel hecht als coach ook waarde aan de manier van spelen. ,,Het draaide op de eerste plaats om winnen. Maar als wat wij willen er in sommige fases zo uitkomt, is het mooi om te kijken. Als trainer en ook elders in het stadion. Dat merkte je aan de sfeer op de tribunes."