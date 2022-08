PSV sleept aan de hand van Érick Gutiérrez en Luuk de Jong een zege voor de poort van de voetbalhel weg

Jong PSV komt met een keurig resultaat thuis uit Tilburg en doet Willem II pijn

Jong PSV heeft in de uitwedstrijd tegen Willem II op een goede manier het nieuwe seizoen ingeluid. Tegen de buur uit Tilburg werd het 1-1 en waren de beloften van trainer Adil Ramzi behoorlijke delen van de wedstrijd in staat om prima partij te bieden tegen een van de kampioenskandidaten in de Keuken Kampioen Divisie. Wat bijvoorbeeld Mathijs Tielemans op de mat kon leggen, was naar Jong PSV-begrippen meer dan goed.

5 augustus