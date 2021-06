PSV sluit grotere deal met TOTO, dat nu ook mouwsponsor wordt in de eredivisie

TOTO was al gedeeltelijk mouwsponsor en stond bijvoorbeeld bij bekerduels op het shirt van PSV. Nu heeft commercieel directeur Frans Janssen van PSV met TOTO afgesproken dat dat ook in alle competitiewedstrijden het geval is. Het is niet bekend wat daarvoor wordt betaald, maar aangenomen mag worden dat vanuit de sponsor een extra bijdrage volgt.

6 miljoen

Vorig jaar werd bekend dat TOTO en PSV tot medio 2025 voor een bedrag tussen de 5 en 6 miljoen euro met elkaar in zee zouden gaan, voor vijf seizoenen samen. Dat lijkt nu in totaal op zes miljoen euro uit te gaan komen.

Philips naar de kraag

Afgelopen seizoen was Philips nog mouwsponsor in de competitieduels en daardoor hoefde TOTO minder te betalen aan PSV dan nu. Philips gaat in het aankomende seizoen van de mouw van PSV naar de kraag. Volgens de oprichter en voetbalclub doet die plek recht aan de historische relatie, die al sinds 1913 bestaat.

Optiejaren

In het vorige contract tussen PSV en TOTO zaten ook twee optiejaren (van 2023 tot 2025). Het huidige en vernieuwde contract tussen PSV en TOTO vervangt de overeenkomst van vorig seizoen en geldt ook tot medio 2023, met opnieuw twee optiejaren. Als er wederzijds tevredenheid is over de deal, wordt deze optie gelicht.

Volledig scherm Marketingdirecteur Arno de Jong van TOTO en Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV vorig jaar bij de ondertekening van het eerste contract tussen PSV en TOTO. © PSV