PSV sluit het luik van de crisisput met een ferme knal en valt daarna ver terug

Of het slot op de crisisput van gehard staal is of tekenen van metaalmoeheid vertoont, moet de komende weken blijken. Met de terugkeer van Donyell Malen en vooral Steven Bergwijn was er gisteren in ieder geval weer genoeg munitie aan boord om een in eerste instantie slordige tegenstander pijn te doen. PSV creëerde tegen sc Heerenveen de kansen via technisch vernuft ook zelf, met wederom Bergwijn en Mohamed Ihattaren in de hoofdrollen. Na rust viel PSV extreem ver terug, met als een van de dieptepunten een gele kaart voor de uitblinkende keeper Lars Unnerstall wegens tijdrekken. Er zat geen idee meer achter en op goed geluk bleven de punten toch in Eindhoven.