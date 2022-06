PSV sluit internationale samenwerkingen in de Verenigde Staten en met de Braziliaanse club van Ronaldo

PSV gaat deelnemen aan actie om stadions technolo­gisch te wapenen tegen discrimine­ren­de geluiden

PSV is een van de drie clubs die meedoet aan een via de KNVB opgezette actie om voetbalstadions via nieuwe technologische ontwikkelingen te wapenen tegen discriminerende geluiden. In het Philips Stadion komen bijvoorbeeld ‘slimme’ geluidscamera's te hangen.

8 juni