PSV sluit mislukt seizoen een stuk wijzer af: vijf vaststellingen voor de toekomst

Lammers schiet met scherp tijdens laatste PS­V-trai­ning van seizoen

9 juni PSV trainde dinsdag voor het laatst in seizoen 2019-2020 en had een bijzondere gast uitgenodig op het veld: Frank Lammers. De 48-jarige acteur en PSV-supporter schoot tijdens de sessie met scherp en maakte een aantal goals in de laatste afwerkvorm. Veel reden tot vreugde was er dit seizoen niet, maar met de aanwezigheid van Lammers sloot PSV toch nog met een positieve noot af.