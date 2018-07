PSV sluit open dag in stijl af met zege op Valencia

Het duurde even voordat PSV op gang kwam, in de eerste wedstrijd van het seizoen in het eigen Philips Stadion. Trainer Mark van Bommel had zijn opstelling voor de oefenwedstrijd tegen Valencia op één plek gewijzigd ten opzichte van het duel met Olympiakos; Daniel Schwaab startte weer in de basis, ten faveure van Derrick Luckassen. Met die basiself kwam PSV aanvankelijk nauwelijks tot kansen; Valencia profiteerde in de 27ste minuut bovendien van de ruimte die de defensie weggaf. Het was Carlos Soler die Nick Viergever uitspeelde en de bal via Denzel Dumfries in het doel schoot: 0-1.