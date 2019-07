PSV sluit trainingskamp in Zwitserland met bijna dezelfde basis af tegen OGC Nice

video PSV bevestigt huur van linksback Toni Lato, Valencia verlengt zijn contract en geeft signaal af

5 juli PSV heeft Toni Lato definitief binnen. Hij sluit per direct aan bij de A-selectie, die in Zwitserland op trainingskamp is. Lato komt in principe voor een seizoen, zo meldt PSV. Een langere huurperiode (bijvoorbeeld nog een seizoen) is niet uitgesloten, maar daarover zijn nu geen formele afspraken gemaakt.